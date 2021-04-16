KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşuyor. Ersin Tatar'ın açıklamaları şöyle; Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları; (Cenevre) Zirve öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Ayrıntılar geliyor... Berkem Temizel Gece Editörü