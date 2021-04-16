KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşuyor.
Ersin Tatar'ın açıklamaları şöyle;
Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir.
Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları;
(Cenevre) Zirve öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirdik.
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