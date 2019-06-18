KKTC Hükümeti kapalı Maraş’ın açılması için düğmeye bastı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 1974 yılından beri kapalı olan Maraş kenti hakkında, "Kapalı Maraş konusunda artık somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 1974 yılından beri kapalı olan "Maraş" kenti hakkında açıklamada bulundu. Kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile Bakanlar Kurulu toplantısı bitmeden basının karşısına çıktığını belirten Özersay, "Bugün Bakanlar Kurulunda kapalı Maraş konusu da değerlendirildi. Artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir" dedi.

"Uzman bir ekiple envanter çalışması yapılacak"

Konu ile ilgili uzman bir ekip oluşturulacağını belirten Özersay, "Bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldı Bakanlar Kurulu. Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanarak oluşturulacak olan ekip kapalı Maraş'ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu başbakan yardımcılığı ve bakanlığa raporlamakla görevlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yapılması için Bakanlar Kurulundan özel karar

Çalışmalar sonrası elde edilen veriler ışığında kapalı olan Maraş konusunda adımların atılacağını belirten Özersay, "Hükümet olarak envanter çalışması sonrası atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş'ın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresinin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz. Hukuken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş'ta oluşturulacak olan ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulu özel bir karar üreterek, fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacaktır" şeklinde konuştu.

Çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlere de genel bir çağrı yapılacağını belirten Özersay, "Hükümet olarak önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti başkanları ile bu konuda görüş alışverişinde bulunacağız" dedi.

Kaynak: İHA