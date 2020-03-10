KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan kadın cinayeti tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kadınlar Günü'nde Girne'de Elif Lort'un (45) nişanlısı Abdullah Çelik tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösterdi.

Açıklama yapan Baybars, "8 Mart gecesi yaşanan vahşet sadece bir kadına karşı değil, toplumun tümüne karşı işlenmiş bir cinayettir. Kadına yönelik her türlü şiddette karşı toplum olarak sesimizi ve mücadelemizi yükseltmeliyiz" dedi.

Kaynak: DHA