Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle vatandaşlar kutlama mesajlarına göz atıyor. "KKTC kuruluş yıldönümü mesajları 2021 | KKTC kuruluş yıldönümü ile ilgili uzun, kısa, resimli mesajlar 2021" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için haberimizde kutlama mesajlarına yer verdik.

KKTC KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJLARI 2021 | KKTC KURULUŞ YILDÖNÜMÜ İLE İLGİLİ UZUN, KISA, RESİMLİ MESAJLAR 2021

"Türkiye olmadan cennete bile girmem" Rauf Denktaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, KKTC’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş başta olmak üzere; bu uğurda canlarını siper eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.

38 yıl oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı ve bağımsızlık uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu günde Rauf Denktaş'ı, bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden kahraman şehitleri rahmet; gazileri minnetle anıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, KKTC'nin bağımsızlığı için mücadele eden kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz.

Kıbrıs’ı vatan yapmak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve vefat eden değerli gazilerimize Allah'tan rahmet, yaşayan değerli gazilerimize de saygı ve minnetlerimi sunuyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. KKTC'nin bağımsızlığı için mücadele eden Bülent Ecevit, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve bağımsızlık uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, başta Aziz Şehitlerimiz olmak üzere KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı rahmet ve minnetle anıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Sn. Rauf Denktaş başta olmak üzere; bağımsızlık yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Kıbrıs Barış Harekatının mimarı rahmetli Erbakan Hocamızı ve Ecevit’i, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs Türkü'nün hakları için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle ve şükranla yâd ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi 15 Kasım 1983’te KKTC'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onayladı. Böylelikle Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ilan edilmiş oldu. KKTC’nin Kuruluşunun 38.yıldönümü Kutlu Olsun!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yavru vatanımızın bağımsızlığı uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yıldönümü olan bugünde Cumhuriyet Bayramımız kutlu ve mutlu olsun! KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ve aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun!

Bizim gönüllerimiz daima bir atar. Birlikte nice 38. yıllara... Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs davası için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

KKTC zulme, haksızlıklara karşı mücadele eden Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığa, egemenliğe inancının bir sonucu olarak kuruldu. Cumhuriyetimizin 38'inci yılını kutladığımız bu günde, Kıbrıs Türk Halkına hak ettiği hizmeti verecek güçlü bir Devlet yapısını oluşturmak boynumuzun borcudur.

Damarlarında bir damla kan oldukça Türk, bağımsızlık davasından, hürriyetinden, egemenliğinden vazgeçer mi? Vazgeçmez, biz de vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Herkes bundan emin olsun. Rauf R. Denktaş/Şubat 2005

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yaşında! Başta Rauf Denktaş olmak üzere Kıbrıs Türklüğü için emek, ömür ve can veren tüm kahramanlara sonsuz teşekkürler. Yaşasın Kıbrıs Türklüğü, yaşasın KKTC.