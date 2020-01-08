KKTC, Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası’na hazırlanıyor

KKTC, Turizm ve Çevre Bakanlığının "KKTC turizmi geleceğini planlıyor" sloganıyla düzenleyeceği Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası'na hazırlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Turizm ve Çevre Bakanlığının "KKTC turizmi geleceğini planlıyor" sloganıyla düzenleyeceği Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası'na hazırlanıyor. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne'de düzenlediği basın toplantısında, hedeflerinin turizmde tüm paydaşların katkısıyla bir devlet politikası oluşturmak, bundan sonrası için bir yol haritası bırakmak olduğunu ifade etti. Turizm Bakanı Üstel şuranın, geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasını bütün paydaşlarla birlikte oluşturma hedefiyle gerçekleştirileceğini kaydetti. Üstel, sosyoekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandıran turizmin, hizmet sektörünün yan kollarında ve ülke genelinde istihdamı artırdığını, yabancı döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisini de büyüttüğü vurguladı.

Turizm sektörünün ayrıca din, dil, ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında barış ve dostluk duygularını geliştirerek dünya barışına da katkı sağladığını ifade eden Üstel, elde edilen turizm gelirlerinin 1.2 trilyon doları aştığını ve önümüzdeki süreçte de hem kişi sayısının hem de gelirlerin artacağının hesaplandığına dikkat çekti. Üstel, "dumansız sanayi, lokomotif sektör, ekonomik çarkları çeviren bir sektör" olarak nitelediği turizmin, ülkenin geleceği olduğunu belirterek turizmde istikrar için 2020-2030 yılları arasında turizmde bir devlet politikası, turizmde yapılanma ve strateji planının tüm paydaşlarla ortaya çıkarılacağını söyledi.

Turizmin devlet politikası haline gelmesi ve turizmde yol haritası ortaya çıkarılması için düzenlenen şura ile ilgili konuşan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu pencereden bakarak ülkemizin turizmini de değerlendirecek olursak, gelmiş geçmiş hükümetlerin, bakanların, çalışanların ve sektörün katkıları ile tatil, kongre, kültür, sağlık, spor, inanç gibi pek çok alanda sunulan alternatifler sayesinde 1 milyon 200 binden fazla turistin ağırlanarak turizm gelirlerinin de 912.4 milyon dolara yükseltilme başarısının gösterildiğini yani devletimizin dış ticaret açığının yüzde 53.2'sinin turizm ile karşılandığını bilginize getirmek istiyorum. Değişen çağ, kendi insan modelini oluşturup, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiği gibi, yine kendi arzını da oluşturmaktadır. Bu büyük dönüşümün hızına diğer sektörlere nazaran fazlasıyla çeşitliliğe sahip olan turizmin de ayak uydurmak zorunda olduğu aşikardır. Turizm alanında ortaya çıkan gelişmeleri, değişimleri ve gelecek beklentilerini turizm sektörünün kıymetli paydaşları, tüm siyasi partilerimizin temsilcileri ve turizm profesyonellerinin katılımları ile ele alacağımız; tutarlı, bütüncül ve etkin stratejilerin değerlendirileceği Şuramızda, sektörümüzle birlikte mevcut durumu gözden geçirme ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikası oluşturma fırsatı bulacağımıza inanıyorum."

Turizm Bakanı Üstel, dünyada yaşanan gelişmelerin turizm sektöründe yeni strateji ve vizyonların etkin ve tutarlı politikalarla hayata geçirilmesini zorunlu kıldığı bir çağda yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler de bilinçli turistlerin tatil destinasyonlarını sürdürülebilir turizmi destekleyen ülkeler arasından seçtiği gerçeğinden ve dünyada meydana gelen değişimlerden hareketle 2020-2030 yılları arasında uygulanacak ulusal turizm politikasını katılımcılık anlayışı ile gerçekleştireceğimiz Şura'da belirlemeyi hedeflemekteyiz" dedi.

Üstel, "Şuramızın ülkemizden siyasi parti temsilcileri, kamu, özel sektör, yüksek öğretim kurumları, sivil toplum örgütleri yanında Türkiye'nin yetkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ve turizm profesyonellerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Üstel Şura'da turizm politikaları, sürdürülebilirlik ve yatırım, teşvik, finansman, turizmde örgütlenme ve destinasyon yönetimi, turizmde ürün çeşitliliği ve iç Turizm, Turizm Eğitimi ve İstihdamı, Turizmde Tanıtma ve Pazarlama, Turizmde Ulaşım, konaklama sektörü, seyahat acenteliği, dijital turizm ve inovasyon, gastronomi turizmi olmak üzere 10 komisyonda çalışmalar yapılacağını kaydetti. Ortaya çıkacak raporlar ışığında ülkenin turizm stratejilerini gözden geçirerek gerçekçi, sürdürülebilir ve güncel bir eylem planı oluşturacağını dile getirdi. Üstel, ülkeye ulaşımda sıkıntılar olduğunu ancak dünya turizminde büyüyen pastadan daha fazla nasıl pay alabilecekleri ve bu hedefe nasıl ulaşabileceklerini şurada tartışacaklarını da kaydetti.

Amaçlarının ülke turizmini geliştirmek, kaliteyi artırmak ve bununla birlikte turist sayısının arttırılması olduğunu ifade eden Üstel, Şura'nın bir hedefinin de turizmin şekillendirilmesi ve çeşitlendirilmesi olduğunu söyledi. Kış turizminin önümüzdeki hafta başlayacağını ve destinasyon sayısını artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Üstel, bu yıl Uzak Doğudan turistlerin de ülkeye gelmeye başlayacağını belirtti. Turizm Kalkınma Ajansını da kurmayı planladıklarını ifade eden Üstel, ulaşımdaki sıkıntıları bu şekilde bazı yeni açılımlarla aşmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Yeni bir şirketin önümüzdeki Mayıs ayından sonra ülkeye uçuşa başlayacağını ifade eden Üstel, şirket ismini açıklamadı. Üstel, ulaşımdaki sıkıntıları aşmak için öncelikli olarak yeni havalimanının tamamlanmasına önem verdiklerini, yeni havalimanı ile ulaşım alanında yeni adımlar atacaklarını ve hukuk yoluna gidebileceklerine dikkat çekti.

Dijital reklama da önem verdiklerini ve bu alandaki faaliyetleri artırdıklarını ifade eden Üstel, bölgede ve ülkede siyasi istikrarsızlığın da olduğunu, bu sıkıntıları bilerek bütçeye göre hareketle tanıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Çevre konusunda da çalışmalarının olduğunu, yasalarda bazı değişiklikler hazırlığında olduklarını ifade eden Üstel, çevreye hep birlikte sahip çıkılmasının önemine işaret etti.

Üstel, yerli istihdama da önem vereceklerini ve turizm koleji gibi bir okulla yerli iş gücünü artıracaklarını bildirdi. Üstel'in konuşmasının ardından Şura'ya destek veren ve katkıda bulunan akademisyenler de söz aldı.

Öte yandan Turizm Şurası'nın, 11 Ocak Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da başlayacağı ve gün boyu komisyon çalışmaları yapılacağı aktarıldı. Komisyon ve değerlendirme çalışmalarının ise 12 Ocak Pazar günü tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA