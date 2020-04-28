KKTC'de 11 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini açıkladı.

Bakan Pilli, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Kovid-19'a ilişkin son verileri paylaştı.

Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

- Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni vaka

Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu.

Kıbrıs Rum kesiminde ilk Kovid-19 vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.

- İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 89 oldu

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, İngiltere'de yaşayan ve Kovid-19 sebebiyle yaşamanı yitiren Kıbrıslı Türk sayısının 89'a ulaştığını dile getirdi.

Özersay, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.





Kaynak: AA