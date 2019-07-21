KKTC’de Alparslan Türkeş Müzesi açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Lefkoşa Surlariçi'nde 1917'de doğduğu ev müzeye çevrildi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da surlar içindeki Türk mahallesinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Alparslan Türkeş'in evi müze olarak bugün düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Lüzinyan Evi yanında yer alan Alparslan Türkeş Müzesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş birlikte yaptı. Müzenin açılışına Oktay ile Tatar'ın yanısıra, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, diğer yetkililer, Türkiye'den konuklar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta mehteran gösterisi de yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açılış öncesinde gösteri yapan mehteran takımını selamladı.

"Ailemiz için önemli bir gün"

Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş birliğinde restore edilen babasının evinin bundan böyle müze olarak ziyaret edilebileceğini kaydetti. Tuğrul Türkeş, bugünün Türkeş ailesi için önemli bir gün olduğunu belirterek, 102 yıl önce 25 Kasım 1917'de rahmetli Türkeş'in Ali Arslan ismiyle bu evde doğduğunu ve buradaki bütün hatıraları canlandırmak için burada olduklarını söyledi. Kıbrıs Türk halkı için de bugünün önemli bir gün olduğunu, çünkü Kıbrıs Türk halkının o yıllardan bugünlere zor bir dönemden geçip geldiğini, bugün bir nevi anma yaptıklarını kaydeden Türkeş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ailece müteşekkiriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Oktay'a da açılışa teşrif ettiği, bizi yalnız bırakmadığı için müteşekkiriz, mahallemize hoş geldiniz" dedi.

"Kıbrıs Türkü değerdir, kahramandır"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, açılışta bulunmaktan şeref ve mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tatar, Türkeş ailesinin bu anlamlı günde yanında olmanın kendileri için bir şeref olduğunu, Türkiye'de devlet yönetiminde yer alan merhum Alparslan Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'in Kıbrıs Türk halkının bir değeri olduğunu ifade ederek, "Kıbrıs Türkü değerdir, kahramandır" diye konuştu. Müzenin oluşumuna katkıda bulunan herkese teşekkür eden Tatar, "Müze ile birlikte bu güzel mahallelerin de tanıtımı olacak" dedi.

"Bir ve beraberiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Erdoğan'ın talimatı üzerine TİKA ve KKTC iş birliğinde hayat bulan müzenin Türkeş ailesi için son derece anlamlı olduğu gibi Türkiye ve KKTC için de anlamlı olduğunu vurguladı. Oktay, "Biz artık bir ve beraberiz, dün de, bugün de, yarın da ve ebediyen bir ve beraber olacağız" diye konuştu.

Müzenin bu birlikteliklerden biri olduğunu söyleyen Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerinin KKTC'nin de değerleri olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla restorasyonu yapılan Türkeş ailesinin evinin tüm eşyaları ve fotoğraflarıyla birlikte restore edildiğini kaydetti.

"İki ülke arasındaki güçlü bağları temsil edecek"

Müzenin iki ülke arasındaki güçlü bağları temsil edeceğini belirten Oktay, "Bu bir başlangıç. Birlik ve beraberliğimiz sonuna kadar devam edecek. Bundan sonra da sosyal kültürel ekonomik anlamda bir ve beraberliğimiz daim olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı yapıldı ve müze gezildi.

Kaynak: İHA