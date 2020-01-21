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KKTC’de bir turist trafik kazasında hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında 1 turist hayatını kaybetti.

KKTC’de bir turist trafik kazasında hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında 1 turist hayatını kaybetti.

Girne kentine gezmeye gelen Veysel Can (51), akşam saat 19.00 sıralarında kaldığı otele gitmek için Ecevit Caddesi'nde karşıya geçerken Mahir Salman S. (42) idaresindeki RF 453 plakalı aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA



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