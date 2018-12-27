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KKTC’de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan dolu, bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

KKTC’de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan dolu, bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

KKTC'de öğleden sonra bastıran şiddetli dolu, adanın bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özelikle yüksek kesimlere yağan dolu nedeni ile oluşan buzlanma sonucu Girne Dağ Yolu olarak bilinen yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Yolda doluya hazırlıksız yalanlan bazı sürücüler, kaza yaparken bazı araçlarda buzlanan yol nedeni ile yolda kaldı.

KKTC Kara Yolları Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu akşam saatlerinde Girne-Dağ yolu kontrollü olarak tekrardan trafiğe açıldı. Polis don uyarısında bulunarak sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmasını istedi.

KKTC’de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

KKTC’de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

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