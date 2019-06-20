KKTC’de görevini kötüye kullanan polisin evine baskın

GİRNE (İHA) – KKTC'nin Girne kentinde görevini kötüye kullanan bir polisin evine yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan polisin tutuklandığı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde görevini kötüye kullanan bir polis memurunun evine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda evde 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet teşkilatı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Doğanköy'de Z.D.'nin (37) kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7,65 mm çapında canlı mermi, 6 adet 9 mm çapında canlı kurusıkı mermi, bir adet metal arama dedektörü ile eski eser olduğuna inanılan 29 adet sikke bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA