KKTC'de ihtiyaç sahibi binlerce kişiye gıda paketleri dağıtıldı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından kurulan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimine bağlı Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi, yardıma muhtaç 13 bin 202 kişiye gıda paketi ulaştırdı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını sürdürmekte güçlük çekenler için oluşturulan veri tabanı yardımıyla, ihtiyaç sahibi kişilere yaklaşık iki haftada bir gıda yardımı yapılacağını bildirdi.

Birinci tur gıda dağıtımının tamamlandığını belirten Yeldener, yakın zamanda ikinci tur gıda dağıtımının başlayacağını ifade etti.

Yeldener, gıda yardımı için bugüne kadar 23 bin 288 kişinin başvuru yaptığını aktararak, Lefkoşa'da 4 bin 783, Gazi Mağusa'da 2 bin 656, Girne'de 4 bin 117, Güzelyurt'ta 551, Lefke'de 253 ve İskele'de 842 olmak üzere ülke genelinde toplam 13 bin 202 kişiye gıda yardımlarının ulaştırıldığını açıkladı.

Yardımların imkanlar dahilinde devam ettirileceğini vurgulayan Yeldener, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın bu konuda çok titiz davrandığını, yapılan çalışmaları günlük izlediğini ve rapor aldığını kaydetti.

Kaynak: AA