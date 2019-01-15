KKTC’de iki kadın arabalarına aldıkları adamı soydu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki kadın, araçlarına aldıkları şahsın 4 bin lirasını çaldı.

KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde araçla yolculuk yapan Behiye B. (40) ve Kaziban Ü. (33), iddiaya göre yolda sohbet edeceklerini söyleyerek araçlarına aldıkları Mustafa Şemmedi'yi Gülseren bölgesinde ağaçlık bir alana götürerek, üzerindeki 4 bin lirayı alıp kaçtı. Polise yapılan şikayet üzerine yakalanan 2 kadının evlerinde yapılan aramada paranın bir miktarı bulunarak el konuldu. Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan 2 kadının tahkikat amaçlı 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA