Ümit Kocasakal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın biyografisiKaime ne demek, TDK'ya göre Kaime kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Domenec Torrent'in cimboma faturası dudak uçuklattı! Eğer takımdan gönderilirse dünyaları alacak!KKTC'de iş insanı Halil Falyalı'ya silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltına alındıGünlük burç yorumları 9 Şubat 2022 Çarşamba| Yengeç, yaşattığını yaşayacaksın, Başak, öfkeyle kalkıp zararla oturma!Prof. Dr. Mehmet Azimli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin biyografisiKaragümrük kalecisi Viviano buz kesti! Maçta dondu kaldı, Volkan Demirel o anları açıkladı!Son dakika | Zap ve Avaşin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist öldürüldüŞaban ayı ile ilgili sözler| Şaban ayı sözleri, mesajları dualı, hadisli 2022Organizasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. KKTC'de iş insanı Halil Falyalı'ya silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltına alındı

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı'ya silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne bölgesinde arabasındayken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan iş insanı Halil Falyalı tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı'ya silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.  İş insanı Halil Falyalı'ya Girne bölgesi Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde üzerinde aracında bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırı düzenlendi. 

ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Falyalı ise ağır yaralandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı'ya silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltına alındı

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Falyalı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı daha sonra ise Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi.  Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Falyalı yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Öte yandan olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. 

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, hayatını kaybeden Halil Falyalı hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

 "KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir."

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı'ya silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltına alındı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI OLAYIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Polis Basın Subaylığından Falyalı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada olaya ilişkin detaylara yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 19.00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor."

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı'ya silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltına alındı

TUTUKLANMIŞ VE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan 2010'da KKTC'de bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı. Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı. Falyalı'nın bir suç davasının da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT