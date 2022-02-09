KKTC'de iş insanı Halil Falyalı'ya silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İş insanı Halil Falyalı'ya Girne bölgesi Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde üzerinde aracında bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırı düzenlendi.

ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Falyalı ise ağır yaralandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Falyalı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı daha sonra ise Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Falyalı yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Öte yandan olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, hayatını kaybeden Halil Falyalı hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir."

POLİS BASIN SUBAYLIĞI OLAYIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Polis Basın Subaylığından Falyalı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada olaya ilişkin detaylara yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 19.00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor."

TUTUKLANMIŞ VE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan 2010'da KKTC'de bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı. Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı. Falyalı'nın bir suç davasının da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.