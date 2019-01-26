KKTC’de iş kazası 1 ölü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "nin(KKTC) başkenti Lefkoşa'da meydana gelen iş kazasında 23 yaşındaki Serhat Saçma hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Metehan bölgesindeki bir inşaatta kalıp işi ustası olarak çalışan 23 yaşındaki Serhat Saçma isimli genç inşaatın beşinci katından düşerek beton zemine çakıldı. Olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine katılan Saçma, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KKTC Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı ve Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde inşaat şirketinin gerekli iş güvenliği önlemlerini almadığı belirlendi.

Polis olay hakkında soruşturma başlatırken, hayatını kayıp eden Serhat Saçma'nın naaşı ise yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Van'a gönderilecek.

Kaynak: İHA