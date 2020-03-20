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KKTC’de korona virüs tedavisi gören hastalar taburcu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), korona virüs testi pozitif çıkan 3 hasta uygulanan tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.

KKTC’de korona virüs tedavisi gören hastalar taburcu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), korona virüs testi pozitif çıkan 3 hasta uygulanan tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde korona virüs testi pozitif çıkan hastalardan 3'ünün tedavisinde başarı sağlandığını duyurdu. Bakan Pilli, hastanede tedavi gören 3 korana virüs vakasında doktorların başarı sağladığını, 3 hastanın son yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

KKTC'de 33 kişide korona virüs vakası tespit edildi.

Kaynak: İHA




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