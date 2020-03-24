KKTC’de korona virüsü vaka sayısı 40’a yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü vaka sayısı 40'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayıları artıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 20 kişiye korona virüsü testi yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, yapılan testlerin ardından bölgede korona virüsü vaka sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: İHA