KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 38'e yükseldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 38'e çıktı. Güney Kıbrıs'taki vaka sayısı da 95'e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre yapılan testler sonucu 3 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. Böylece KKTC'de Kovid-19 tespit edilen toplam vaka sayısı 38'e yükseldi.

Güney Kıbrıs'ta da vaka sayısı 95 olarak bildirildi. Ada'daki toplam vaka sayısı ise 133'e çıkmış oldu.

Kaynak: DHA