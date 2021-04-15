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  3. KKTC’de laiklik ilkesine karşı olması gerekçesiyle Kur'an kursları kapatılıyor

KKTC’de laiklik ilkesine karşı olması gerekçesiyle Kur'an kursları kapatılıyor

Anayasanın Laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının kapatılmasına karar verdi.

KKTC’de laiklik ilkesine karşı olması gerekçesiyle Kur'an kursları kapatılıyor

KKTC'de Anayasa Mahkemesi şaşırtan bir karara imza attı. Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı.

Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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