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  3. KKTC’de mazot deposunda umuda yolculuk poliste bitti

KKTC’de mazot deposunda umuda yolculuk poliste bitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersin limanından gelen boş bir mazot deposu içine saklanan mültecilerin yolculuğu emniyette sona erdi.

KKTC’de mazot deposunda umuda yolculuk poliste bitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersin limanından gelen boş bir mazot deposu içine saklanan mültecilerin yolculuğu emniyette sona erdi.

KKTC'de Gazi Mağusa ilçesi Gümrük Limanı'nda Mersin Taşucu limanından gelen bir mazot deposu içinde saklanmış 2 Suriyeli mülteci tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 mülteci, Mağusa Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavileri yapılan mülteciler, KKTC'ye yasa dışı yollardan girmekten gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra iki mültecinin Mersin'e gönderileceği belirtildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

KKTC’de mazot deposunda umuda yolculuk poliste bitti

KKTC’de mazot deposunda umuda yolculuk poliste bitti

Kaynak: İHA

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