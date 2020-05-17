KKTC'de orman yangını
LEFKOŞA (AA) - Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesinde yer alan Tepebaşı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.Polis Genel Müdürlüğü, Tepebaşı köyündeki yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel ana...
LEFKOŞA (AA) - Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesinde yer alan Tepebaşı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Polis Genel Müdürlüğü, Tepebaşı köyündeki yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel ana yolunu trafiğe kapatırken, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın kullanılmamasını istedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Türkiye'den iki yangın söndürme helikopterinin çalışmalara destek için gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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