KKTC'de teşhis edilen ilk vakanın ardından eğitime önümüzdeki pazartesi gününe kadar ara verildi
Yavru vatan KKTC'de koronavirüs tespit edilen ilk vakadan sonra önlemler gecikmedi. KKTC'de eğitime önümüzdeki pazartesiye kadar ara verildi.
KKTC Bakanlar kurulu ülkede ilk koronavirüs tespit edilmesinin ardından acil olarak toplandı. Alınan karar doğrultusunda eğitime önümüzdeki pazartesiye kadar ara verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Almanya'dan gelen 65 yaşındaki Alman turistte koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bu vaka Yavru Vatan'da görülen ilk koronavirüs vakası olurken, ülkede önümüzdeki Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.
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