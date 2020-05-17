KKTC'de yangın! Türkiye'den 2 helikopter yola çıktı

KKTC'nin Tepebaşı bölgesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını söndürmekte güçlük çekiyor.

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatan polis, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın bir süre kullanılamayacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY, KKTC BAŞBAKANI ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüştüğü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmalarına destek verileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajını ileterek, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, KKTC Başbakanı Tatar’a Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kuruluşların yangınla müdahalede yanlarında oldukları mesajını iletti.

KKTC’de Tepebaşı bölgesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmalarına Mersin’den gönderilen bir yangın söndürme helikopteri de katılırken, ikinci bir helikopter de Anamur’dan yola çıktı.

TÜRKİYE'DEN 2 HELİKOPTER YOLA ÇIKTI

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den 2 helikopterin yola çıktığını söyledi. Yangının çok geniş alana yayıldığını belirten Oğuz, yangının nedeninin yüksek hava sıcaklıkları olabileceğini ve bölgede 3 farklı noktada yangın olduğunu söyledi.