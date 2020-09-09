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KKTC'den flaş karar: Uçuşlar durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, karantina için yeterli konaklama imkanı olmadığı için 13 Eylül'e kadar ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı.

KKTC'den flaş karar: Uçuşlar durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, karantina için yeterli konaklama imkanı olmadığı için 13 Eylül'e kadar ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı.

Bugün uygulamaya giren kararda acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçaklar muaf tutuldu. KKTC'de kovid-19 vaka sayısında yaşanan artış sonrasında ülkeye gelenlere 7 gün karantina uygulanma şartı konmuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, koronavirüs vakalarında yaşanan artış la birlikte yeni tedbirler alınmaya başlandı.

akanlar Kurulu kararını açıklayan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eğlence mekanları, kulübler, diskolar ve casinoların 1 Ekim'e kadar kapatılmasına kararı aldıklarını söyledi.

SEÇİM ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Eğitimde okul öncesi ve birinci ile ikinci sınıflarda eğitimin devam edeceğini belirten Özersay, bunun haricindeki tüm eğitimin 1 Ekim'e kadar başlamayacağını belirtti. 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını belirten Özersay, 1 Ekim'e kadar tüm seçim etkinliklerinin iptal edildiğini kaydetti. Salgının kontrol altında olduğunu belirten Özersay, salgının artması durumunda tedbirlerin daha da ağırlaştırılacağını ifade etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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