KKTC’den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)
KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi. 6 otobüsle getirilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi.
170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİ
KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi. 6 otobüsle getirilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler, 14 gün boyunca karantinada kalacak.
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Kaynak: DHA
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