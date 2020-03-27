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  3. KKTC’den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)

KKTC’den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)

KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi. 6 otobüsle getirilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi.

KKTC’den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)

170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİ

KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi. 6 otobüsle getirilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler, 14 gün boyunca karantinada kalacak.

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Kaynak: DHA




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