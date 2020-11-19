Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yerli araç atağına kalktı. Yavru vatan, milli aracı Günsel'i Türkiye'ye getirerek MÜSİAD Expo 2020 Fuarı'nda ziyaretçilere sunmasının ardından araba hakkında tüm detaylar merak konusu oldu. Peki Günsel araba fiyat, özellikleri nedir? Günsel araba fabrikası, kimin? İşte detaylar...

KKTC GÜNSEL ARABA ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği Günsel, Türkiye'de de yoğun ilgiyle karşılandı.

Prototip modelinde alüminyum şase kullanılan Günsel B9’un kaporta aksamı ise tamamen karbondan üretildi. Bu sayede hafifleyen Günsel’in performansı da arttı.

HIZ

Günsel 0’dan 100 kilometreye 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıyor.

Maksimum 170 kilometre hıza ulaşan Günsel 250 Nm tork üretiyor. 140 kw yaklaşık 187 beygir güç üreten elektrikli motorla 350 kilometre menzile ulaşılabiliyor.

Hızlı şarj imkanına da sahip olan Günsel’in bataryaları yarım saatte yüzde 80 oranında doluluğa ulaşıyor.

DIŞ ÖZELLİKLER

19 inç janta sahip Günsel’in lastikleri BMW i3 gibi ince! 155/70/19 boyutlarındaki lastiğe sahip olan Günsel ince lastiklerle enerji tasarrufu sağlıyor.

8 modüllü özel batarya sistemine sahip olan Günsel -20 derece ile 55 derece arasında çalışma sağlıyor. Bataryalar hem suyla hem de havayla soğutuluyor.

Günsel’in dış tasarımı modası geçmeyecek şekilde dizayn edilmiş. Ön far ve stop lambalarında değişiklik yapılacak olan Günsel’in ön difüzöründe de farklılıklar olacak.

Büyük ebatlardaki jant seçeneğiyle gösterişli duran Günsel ana hatlarıyla şimdilik hazırlanmış durumda. Kaportada sac yerine karbon malzeme kullanılan Günsel’de en büyük yenilik ise kasasının nihai tüketicilere plastik olarak satılacak olması.

İÇ ÖZELLİKLER

Dijital kadrana sahip olan Günsel’in iç tasarımında yenilikçi öğeler bulunuyor. Kadranda otomobilin kullandığı güç, yol bilgisayarı, bataryaların durumu, vites konumu gibi seçenekler bulunuyor. Prototipte üç kollu direksiyon kullanılırken geliştirilmesi halinde multimedya kullanımına da imkan sağlayacak.

Orta konsolda dik olarak yerleştirilmiş multimedya ekranı bulunurken vites yerine düğmeler konumlandırılmış. Elektrikli park mevcut ve hold seçeneği de kullanıcılara sunulacak.

Torpidoda kullanılan malzeme ise yarı yumuşaklıkta. Koltukları henüz kendisine ait olmasa da kaliteli bir ürün çıkaracaklarını mühendisler açıkladı.

İç ambiyans aydınlatmaları da aracı üst segment otomobil havasına büründürüyor.

Arka koltukta oturmak isteyenler için ise diz mesafesinin kısa olduğunu belirtmekte yarar var.

KKTC GÜNSEL ARABA FİYATI NEDİR?

Henüz üretim aşamasına gelmemiş ön prototip olarak MÜSİAD EXPO 2020'de sergilenen araç projesinin arkasındaki isim olan Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuya açıklık getirmek amacıyla açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Batarya maliyetleri dolayısıyla içten yanmalı motorlu araçlarla yarışmak pek mümkün değil. Elektrikli araç sınıfında fiyatı en altta olacak otomobil Günsel diyebiliriz. İçten yanmalı araç fiyatlarıyla elektrikli araç fiyatları arasında olma hedefimiz var.” açıklamasında bulundu.

KKTC GÜNSEL ARABA FABRİKASI

Tasarımdan Ar-Ge’ye, üretimden pazarlamaya kadar tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıyla tek bünyede toplayacak GÜNSEL üretim tesisi; 20 bin metrekare alana kurulu, toplamda 15 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Kompozit ve alüminyum üretim teknolojilerinden faydalanacak tesis aynı zamanda yüzlerce kişiye de iş olanağı sağlayacak.

GÜNSEL üretim tesisinin ülkenin temel sanayisine, ekonomisine, teknolojik gelişimine ve güçlü itibarına büyük bir katkı sağlayacağı inancında olduklarını vurgulayan Prof.Dr. İrfan Günsel üretim tesisinin önemine şu şekilde değiniyor, “İlk 1000 otomobilin üretiminin hayata geçeceği tesislerin temel atma törenini büyük bir gururla gerçekleştiriyoruz. Sadece KKTC’de değil, Türkiye ve dünyada da çok konuşulacak ve gıptayla bakılacak bu üretim tesisleri ile bir hedefimize daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Günsel marka otomobilimiz, büyük bir hayalin, yoğun bir emeğin, yüksek inanç ve arzunun başarıya uzanan somut bir örneğidir. Bugün Günsel üretim tesisleri ile bizi daha yüksek zirvelere taşıyacak olan bu adımın; aynı zamanda üreten, geliştiren ve ihraç eden bir KKTC olma yolunda güçlü bir hamle olduğunun bilincindeyiz. İstediğimizde uluslararası alanda ses getirecek başarılara imza atabileceğimizi herkese gösteriyoruz. Herkes merakla neler yapabileceğimiz bekleyecek. Bu, milli bilinçle hareket etmek, bilime ve inovasyona önem vermek ülkemizin ve genç nesillerimizin geleceği için oldukça önemli bir konudur.”

KKTC GÜNSEL ARABA KİMİN?

Dr. Suat Günsel’in 50 yıl önce kurduğu kendi otomobilini üretme hayali, Kurucu Rektörü olduğu Yakın Doğu Üniversitesi’nde “GÜNSEL” adıyla hayata geçiriliyor.

Dr. Suat Günsel’in çocukluk hayali ile başlayıp, zamanla bir vizyona dönüşen ve yıllar içinde Yakın Doğu Ailesinin değerli mensuplarının birikimleri, yaratıcılıkları ve emekleriyle vücut bulma aşamasına gelen KKTC’nin ilk yerli otomobilini üretme hedefi, “Gerçeğe dönüşen bir hayal” olarak nitelendiriliyor.

Suat Günsel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Günsel arabanın sahibi Suat Günsel'in hayatı

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel, GÜNSEL’in çıkış hikayesini şu sözlerle anlatıyor, “Bu yolculuk, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in çocukluk hayalinden başladı. Babam Suat Günsel’in otomobil merakı küçük yaşlarda başlamış. Çocuk yaşlarda killi topraktan otomobil modelleri yaparak, ileride bir otomobil fabrikası kuracağını, çiftleri üstü açık arabalarda gezerken seyredeceğini hayal edermiş. Fakat ülke şartları nedeniyle bu otomobil aşkı; bir müze kurmaya, müzede klasik otomobillere bakım yapmaya ve onların sergilenmesine dönüştü. Müzede yaptığımız çalışmalar, kendi otomobilimizi üretme hayalini tekrar canlandırdı. Otomobile olan tutkumuz, yenilikçi bakış açımızla birleşti ve bize güçlü bir ilham verdi.”