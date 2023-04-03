Klaemint Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klaemint Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klaemint Olsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klaemint Olsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klaemint Olsen 17 Temmuz 1990 tarihinde Runavík şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Klæmint Andrasson Olsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klaemint Olsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faroese Football Agency yapmaktadır. Klaemint Olsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Klaemint Olsen'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Klaemint Olsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klaemint Olsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klaemint Olsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klaemint Olsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında NSÍ Runavík

4 Şubat 2023 yılında Breidablik

31 Ekim 2023 yılında NSÍ Runavík

Klaemint Olsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klaemint Olsen şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Klaemint Olsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Faroe Adaları takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 10 gol atmıştır.

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