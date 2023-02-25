Klahos Zani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klahos Zani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klahos Zani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klahos Zani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klahos Zani 27 Eylül 1999 tarihinde Gramshi şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klahos Zani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Klahos Zani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Klahos Zani'nin KF Turbina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Klahos Zani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klahos Zani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klahos Zani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klahos Zani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2021 yılında FK Partizani B

4 Eylül 2021 yılında KS Lushnja

5 Ağustos 2022 yılında KF Turbina

Klahos Zani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klahos Zani şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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