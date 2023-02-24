Klaid Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klaid Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klaid Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klaid Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klaid Hoxha 14 Ağustos 2001 tarihinde Pakisht şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klaid Hoxha Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Klaid Hoxha'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klaid Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klaid Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klaid Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klaid Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında KF Teuta U21

16 Ekim 2021 yılında KF Naftëtari

30 Haziran 2022 yılında KF Teuta U21

1 Temmuz 2022 yılında KF Teuta

Klaid Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klaid Hoxha şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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