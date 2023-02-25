Klajdi Kryemadhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klajdi Kryemadhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klajdi Kryemadhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klajdi Kryemadhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klajdi Kryemadhi 9 Aralık 1998 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klajdi Kryemadhi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Klajdi Kryemadhi'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klajdi Kryemadhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klajdi Kryemadhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klajdi Kryemadhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klajdi Kryemadhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KS Burreli

1 Temmuz 2018 yılında Besëlidhja

1 Temmuz 2019 yılında FC Shënkolli

1 Ekim 2020 yılında KF Elbasani

4 Eylül 2021 yılında KS Burreli

Klajdi Kryemadhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klajdi Kryemadhi şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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