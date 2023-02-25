Klajdi Kuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klajdi Kuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klajdi Kuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klajdi Kuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klajdi Kuka 29 Mart 1990 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klajdi Kuka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Klajdi Kuka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Klajdi Kuka'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klajdi Kuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klajdi Kuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klajdi Kuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klajdi Kuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KF Tirana

31 Ağustos 2010 yılında FK Tomori Berat

1 Ocak 2012 yılında KF Tirana

31 Ağustos 2012 yılında KF Tërbuni

29 Ağustos 2013 yılında FK Tomori Berat

1 Ocak 2014 yılında SF Düren

21 Ocak 2016 yılında KF Tërbuni

1 Ağustos 2017 yılında KS Kastrioti

8 Ocak 2019 yılında KF Vora

1 Temmuz 2019 yılında KF Turbina

11 Ocak 2020 yılında FK Dinamo

22 Ağustos 2020 yılında KS Besa

3 Eylül 2021 yılında KF Tërbuni

19 Temmuz 2022 yılında KF Laçi

31 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

30 Haziran 2023 yılında KF Laçi

Klajdi Kuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klajdi Kuka şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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