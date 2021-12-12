Klapa ne demek, TDK'ya göre Klapa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Klapa ne demek? Klapa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi klapa kelimesi. Peki klapa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre klapa nedir, klapa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KLAPA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Klapa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Klapa kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre klapa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yakanın göğse doğru inen devrik bölümü

