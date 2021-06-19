Klas Group Hotels CEO’su Mehmet Barcın, turizmcilerin sevincini anlattı: Rusya hükümetinin açıklaması yüzümüzü güldürdü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, turizmin önemli markası haline gelen Klas Group Hotels'in CEO'su Mehmet Barcın, Rusya'nın Türkiye'ye seyahat yasağını 22 Haziran'dan itibaren kaldıracağının açıklanması üzerine, turizm esnafının bu karara tepkisini anlattı. Bu kararın, özellikle Antalya'daki turizm hareketliliğini artıracağını belirten Barcın, "Uzun süredir beklemekte olduğumuz bu haberin gelmesiyle birlikte turizm esnafları olarak sezonu kendimizce en iyi bir şekilde atlatmayı umut ediyoruz." dedi.

YASAK 22 HAZİRAN'DA KALKIYOR

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle bir yılı aşkın süredir birçok ülkede uygulanan seyahat yasakları, birçok alanda olduğu gibi turizm sektörünü de ekonomik açıdan sekteye uğrattı. Özellikle yurt dışına çıkma yasakları ve ülke değiştiren kişilere uygulanan zorunlu karantina kararları sebebiyle seyahatler ertelenirken ülkemizde aşılamanın yaygınlaşması, beraberinde vaka ve vefat sayılarındaki düşüşü getirerek tehlikeyi minimuma indirdi. Bu sebeple birçok ülke, Türkiye'yi riskli bölgeler listesinden çıkararak kısıtlamaları gevşetti.

Almaya'dan ABD'ye, Avusturya'dan Belçika'ya birçok ülke, Türkiye'ye uçuşları tek tek serbest kılarken son güzel haber de Rusya'dan geldi. Turizm sektörünün en geniş pazarı olan ülke, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırılacağını bildirdi.

"RUS PAZARININ AÇILMASI TURİZMCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ"

Rusya'nın bu kararını değerlendiren Klas Group Hotels'in CEO'su Mehmet Barcın, "En çok turist tedariki yaptığımız ve turizmcinin yegane pazarından biri olan Rus pazarının açılmasıyla Türkiye'deki özellikle Antalya'daki turizm hareketinin çok hızlı şekilde yayılmasına sebebiyet vereceğinden dolayı bu haber Biz Turizmcilerinin yüzlerini güldürmüştür. Uzun süredir beklemekte olduğumuz bu haberin gelmesiyle birlikte turizm esnafları olarak sezonu kendimizce en iyi bir şekilde atlatmayı umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

PANDEMİ KURALLARINA UYGUN HİZMET

Kovid-19'un en çok hasar bıraktığı sektörlerden bir tanesinin turizm olduğunu belirten Barcın, Klas Group olarak pandemi bitene kadar pandemi kurallarına uyarak tüm işletmelerde müşterilere en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerinin altını çizerek bu yazın, pandemi sürecinin konuşulduğu son turizm sezonu olması temennisinde bulundu.

TURİZM BÖLGELERİNDE SAAT DÜZENLEMESİ

"Yetkililerin bu haberin ardından turizm bölgelerindeki saat düzenlemelerinin ivedilikle yürürlüğe koymalarının gerek bölgelere gelem turistlerin gerekse turizm esnafının yararına olacağının düşüncesindeyim." diyen Barcın açıklamasını, dış pazardaki bu hareketlenmenin tüm turizm camiasına hayırlı olmasını dileyerek sonlandırdı.