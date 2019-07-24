’Klasik Bilim Kurgu Öyküleri’ raflarda

Korku, bilim kurgu, polisiye ve doğaüstü edebiyat eserlerini yan yana getiren "Klasik Bilim Kurgu Öyküleri" raflardaki yerini aldı.

Çınar Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunulan Klasik Bilim Kurgu Öyküleri, "Geceyi Yaşa!" sloganıyla yola çıkan ve çeşitli korku, bilim kurgu, polisiye ve doğa üstü edebiyat eserlerini yan yana getirecek olan "Kara Çınar" dizisinin üçüncü kitabı.

Klasik Korku Öykülerinde insana dair dehşet, uygarlığın huzursuzlukları, evin ve ailenin tekinsizliği, ölüm ve bilinmeyenle kurduğumuz ilişkinin kopma noktaları birleşiyor. Klasik korku öyküsünün "edebiyat" hüviyeti kazanmasında pay sahibi olan bu karanlık metinler, usta yazarların zihinlerinden fırlamış kâbuslarla dolu bir geçit töreni sergiliyor.

Charlotte Perkins Gilman'ın feminist-gotik öyküsü "Sarı Duvar Kâğıdı', Mary E. Wilkins Freeman'ın önemli eseri "Luella Miller', hayalet öykülerinin üstadı M. R. James'ten "Mezzotint', Ambrose Bierce'ın erken dönem eko-gotik eseri "Evdeki Asma', Perceval Landon'ın unutulmaz hortlak öyküsü "Thurnley Manastırı', F. Marion Crawford'ın korkunç "Çığlık Atan Kurukafa'sı, Arthur Morrison'ın tekinsiz mücevheri "Üst Kattaki Şey', E. F. Benson'ın düşsel ve gotik şaheseri "Kuledeki Oda', H. P. Lovecraft'ın, korku edebiyatı tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilen, Cthulhu mitosunun nüvesinin ortaya çıktığı "Dagon" öyküsü bu derlemede bir araya geliyor.

Kaynak: İHA