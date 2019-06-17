Klasik otomobillerle festival korteji

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı için klasik otomobillerle gerçekleştirilen kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

Mezitli Belediyesi önünden başlayarak kentin caddelerini turlayan festival korteji üyük ilgi görürken, Forum Alış Veriş Merkezi önünde dans ekibi tarafından zumba gösterisi gerçekleştirildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte korteje katılan vosvos model araca binerek Mersin halkını selamladı. Yılın en uzun günü olan 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek festivalin tanıtımının yapıldığı ve yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden kortej, vatandaşların yoğun alkış ve sevgi gösterileri arasında festival alanına ulaştı.

Burada yaptığı konuşmada katılım gösteren herkese teşekkür eden Tarhan, 20 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da açık hava tiyatrosunda, İspanya-Türkiye dans gecesini festival açılış etkinliği olarak gerçekleştireceklerini söyledi.

Festivalin 21 Haziran Cuma günü gündüz etkinlikleri ile başlayacağını ve saat 15.00'de açılış ve katılımcı stantlarının tanıtımının gerçekleştirileceğini ifade eden Tarhan, "Yine her sene olduğu gibi festival alanında çeşitli stantlar kurularak, güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projelerde bu stantlarda yer alacaktır. 21 Haziran akşamı ise Pompeiopolis Sütunlu Caddede saat 20.30'da Yıldırım Mayruk, güneşin tüm renklerini SoliPompeiopolis'te kurulacak dev podyumdan Akdeniz'e taşıyacak. 2019 yaz koleksiyonu "güneş melekleri" adıyla ilk kez halkla buluşacak. 12 uluslararası manken, 27 kişilik dev ekiple sahnelenecek olan defile Güneş Festivali ile bir kez daha çağdaşlık rüzgârı estirecektir. Mezitli'den dünyaya esecek Türk moda rüzgârı, her şeyin daha güzel olacağını müjdeleyecek. Aynı günün akşamı saat 21.30'da Volkan Konak sanatseverlerle buluşacak. 22 Haziran Cumartesi günü gündüz etkinliklerimiz devam edecektir. Akşam saat 19.30'da Pompeiopolis Sütunlu Caddede 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü olması nedeniyle Hindistan- Ankara büyükelçiliği işbirliğiyle "Yoga" gösterileri yapılacaktır. Akşam saat 21.30'da ise Türk pop sanatçısı Sibel Tüzün bir konser verecek" dedi.

Kaynak: İHA