Klaudijus Upstas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klaudijus Upstas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klaudijus Upstas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klaudijus Upstas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klaudijus Upstas 30 Ekim 1994 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klaudijus Upstas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Klaudijus Upstas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 19 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Klaudijus Upstas'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Klaudijus Upstas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klaudijus Upstas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Klaudijus Upstas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klaudijus Upstas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Tauras

24 Temmuz 2014 yılında Banga

1 Şubat 2015 yılında Stumbras

1 Ocak 2017 yılında Trakai

1 Mart 2017 yılında Jonava

24 Şubat 2019 yılında Atlantas

25 Temmuz 2019 yılında Palanga

19 Şubat 2020 yılında Hegelmann

Klaudijus Upstas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klaudijus Upstas şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Klaudijus Upstas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 9 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.