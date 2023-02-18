Klaudio Lokar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klaudio Lokar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klaudio Lokar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klaudio Lokar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klaudio Lokar 24 Nisan 1993 tarihinde Brezice şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klaudio Lokar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Klaudio Lokar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Klaudio Lokar'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klaudio Lokar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klaudio Lokar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klaudio Lokar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klaudio Lokar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2008 yılında NK Krsko U19

22 Temmuz 2009 yılında NK Sutla

1 Ocak 2011 yılında NK Krka

1 Ocak 2012 yılında NK Krsko

22 Ocak 2014 yılında NK Brezice 1919

30 Ağu 2019 yılında NKP Krško

10 Şubat 2021 yılında Frannach

17 Ağu 2021 yılında NKP Krško

25 Ocak 2023 yılında NK Krsko

Klaudio Lokar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klaudio Lokar şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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