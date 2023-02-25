Klaus Hasaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klaus Hasaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klaus Hasaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Klaus Hasaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Klaus Hasaj 2 Ağustos 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Klaus Hasaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Klaus Hasaj'nin KF Korabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Klaus Hasaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Klaus Hasaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi U21
1 Şubat 2023 yılında KF Korabi
Klaus Hasaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Klaus Hasaj şuan KF Korabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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