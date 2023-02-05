Klaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Klaus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Klaus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Klaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Klaus

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klaus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klaus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klaus 11 Ocak 1994 tarihinde Dois Irmãos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı William Klaus şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klaus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRM yapmaktadır. Klaus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RWD Molenbeek futbol takımında oynamaktadır. RWD Molenbeek takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Klaus'nin RWD Molenbeek ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Klaus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/w.klaus44/

Klausboyu ve yaşı kaç

Klaus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Klaus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Klaus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klaus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2017 yılında Internacional

31 Aralık 2017 yılında Juventude

1 Ocak 2018 yılında Internacional

7 Ocak 2020 yılında Ceará SC

6 Ocak 2022 yılında Botafogo

28 Temmuz 2022 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2022 yılında Botafogo

25 Ocak 2023 yılında RWDM

Klaus kimdir

Klaus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klaus şuan RWD Molenbeek takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Klaus nereli

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