Klavs Lauva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klavs Lauva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klavs Lauva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klavs Lauva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klavs Lauva 30 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Klāvs Lauva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klavs Lauva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Klavs Lauva'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klavs Lauva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klavs Lauva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klavs Lauva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klavs Lauva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Jelgava

21 Şubat 2022 yılında Valmiera

Klavs Lauva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klavs Lauva şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Klavs Lauva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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