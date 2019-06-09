Klavyenin hızlıları

ATATÜRK Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencileri Lale Küçük (22) ile Muhammed Uçar (23), 27 üniversitenin katıldığı yarışmada ekip olarak üçüncü oldu.

Adalet Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencileri Lale Küçük ile Muhammed Uçar, okullarının klavye şampiyonu oldu. Öğretim Görevlisi Recai Alihocagil'in klavye dersinde arkadaşlarını geride bırakan Küçük ve Uçar, 10 dakikada yaklaşık 3 bin 750 harf yazmayı başardı. Klavye dersinin iki başarılı ismi üniversiteler arasında düzenlenen yarışmada Atatürk Üniversitesi'ni temsil etti. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı yarışmaya, 27 üniversiteye bağlı adalet meslek yüksekokullarından en hızlı 54 hızlı öğrenci katıldı. Öğrenciler, klavyede 10 dakika süreyle hatasız yazmaya çalıştı. Yanlış yazılan bir harfin 50 doğru harfi götürdüğü yarışma sonunda Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Yalova ve Hacı Bayram Veli üniversitelerinin ardından üçüncü oldu.

Kupayla Erzurum'a dönen öğrencilerden Lale Küçük, yarışma sırasında heyecanlarına yenik düşmeyerek kendi rekorlarını kırdıklarını söyledi. Yarışmada her harf yazılışının bir vuruş olarak değerlendirildiğini anlatan Küçük, kendisinin 3 bin 863 vuruş gerçekleştirdiğini ifade etti. Donanımlı bir zabıt katibi olmayı istediği için okul öncesinden klavye çalışmaya başladığını belirten Lale Küçük, klavyesini okulda geliştirdiğini kaydetti.

Yarışmaya kendi rekorlarını kırmaya gittiklerini söyleyen Muhammed Uçar ise "Okulda yaklaşık 3 bin 750'lerde yazabiliyorduk. Yarışma ortamının heyecanına yenik düşmedik aksine o heyecanla okuldaki rekorumuzu kırdık. Ben 3 bin 860, arkadaşım ise 3 bin 863 vuruş yapmayı başardı" dedi.

Adalet Meslek Yüksekokul'unun 2010-2011 akademik yılında öğrenci aldığını belirten Öğretim Görevlisi Recai Alihocagil, 12'ncisi düzenlenen klavye yarışmasına 6'ncı kez katıldıklarını söyledi. Yeni kurulan bir okul olmalarına rağmen yarışmada üçüncü olan öğrencilerinin büyük bir başarı gösterdiğini anlatan Alihocagil, üçüncülük kupasını üniversiteye kazandırmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

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DHA