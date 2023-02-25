Kleber Pinargote kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kleber Pinargote Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kleber Pinargote adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kleber Pinargote Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kleber Pinargote 27 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Kleber David Pinargote Lara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kleber Pinargote Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goodjohn Srl yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kleber Pinargote'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kleber Pinargote Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kleber Pinargote isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kleber Pinargote Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kleber Pinargote futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Independiente B

1 Ocak 2021 yılında Independiente

Kleber Pinargote Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kleber Pinargote şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kleber Pinargote Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Patria (-7/2016)

Ekvador U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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