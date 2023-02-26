Klebinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klebinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klebinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klebinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klebinho 2 Ağustos 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kléber Augusto Caetano Leite Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klebinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Klebinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Klebinho'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Klebinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_klebiinho/

Klebinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klebinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klebinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klebinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Flamengo

14 Ağustos 2019 yılında Tokyo Verdy

31 Aralık 2020 yılında Flamengo

24 Mayıs 2021 yılında Cruzeiro

27 Temmuz 2021 yılında Flamengo

29 Temmuz 2021 yılında Guayaquil City

Klebinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klebinho şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Klebinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 28 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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