Kleiten Mataliaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kleiten Mataliaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kleiten Mataliaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kleiten Mataliaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kleiten Mataliaj 22 Mart 2002 tarihinde Lodi şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kleiten Mataliaj Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kleiten Mataliaj'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kleiten Mataliaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kleiten Mataliaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kleiten Mataliaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kleiten Mataliaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shenkolli U19

31 Ocak 2021 yılında Partizani U19

1 Temmuz 2021 yılında Partizani U21

1 Temmuz 2022 yılında Besëlidhja

Kleiten Mataliaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kleiten Mataliaj şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AF Brian's (2013-2014), FC Shënkolli (2014-2016), KF Besëlidhja Lezhë (2016-2018), FC Shënkolli (2018-01/2021), FK Partizani Tiranë (01/2021-06/2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.