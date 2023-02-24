Klejdi Daci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klejdi Daci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klejdi Daci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klejdi Daci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klejdi Daci 22 Nisan 1999 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klejdi Daci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Klejdi Daci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Klejdi Daci'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klejdi Daci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klejdi Daci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klejdi Daci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klejdi Daci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Partizani U19

1 Temmuz 2018 yılında FK Partizani B

13 Eylül 2019 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2021 yılında FK Kukësi

26 Ocak 2022 yılında KF Teuta

30 Haziran 2022 yılında FK Kukësi

31 Ocak 2023 yılında KF Teuta

Klejdi Daci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klejdi Daci şuan KF Teuta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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