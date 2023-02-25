Klejdi Dibra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klejdi Dibra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klejdi Dibra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klejdi Dibra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klejdi Dibra 16 Temmuz 1992 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klejdi Dibra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Klejdi Dibra'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klejdi Dibra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klejdi Dibra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klejdi Dibra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klejdi Dibra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2011 yılında KF Tërbuni

1 Temmuz 2011 yılında Besëlidhja

1 Ağustos 2021 yılında KS Burreli

15 Ağustos 2022 yılında Besëlidhja

Klejdi Dibra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klejdi Dibra şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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