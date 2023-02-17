Klemen Justin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klemen Justin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klemen Justin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klemen Justin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klemen Justin 12 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klemen Justin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Klemen Justin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Klemen Justin'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Klemen Justin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klemen Justin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klemen Justin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klemen Justin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

Klemen Justin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klemen Justin şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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