Klemen Kunstelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klemen Kunstelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klemen Kunstelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klemen Kunstelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klemen Kunstelj 15 Ekim 1981 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klemen Kunstelj Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Klemen Kunstelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 1 Temmuz 2005 tarihinde katılmıştır. Klemen Kunstelj'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klemen Kunstelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klemen Kunstelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klemen Kunstelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klemen Kunstelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında NK Dob

Klemen Kunstelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klemen Kunstelj şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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