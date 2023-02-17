Klemen Nemanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klemen Nemanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klemen Nemanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klemen Nemanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klemen Nemanic 7 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Klemen Nemanič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klemen Nemanic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM-management11 yapmaktadır. Klemen Nemanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Klemen Nemanic'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Klemen Nemanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klemen Nemanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klemen Nemanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klemen Nemanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2015 yılında NK Dob

19 Ocak 2018 yılında Legionovia

25 Temmuz 2018 yılında Tabor Sezana

1 Temmuz 2022 yılında Csikszereda

1 Ocak 2023 yılında NK Celje

Klemen Nemanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klemen Nemanic şuan NK Celje takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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