Klemen Pucko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klemen Pucko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klemen Pucko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klemen Pucko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klemen Pucko 27 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klemen Pucko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Stars yapmaktadır. Klemen Pucko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 9 Mart 2016 tarihinde katılmıştır. Klemen Pucko'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Klemen Pucko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klemen Pucko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klemen Pucko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klemen Pucko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2016 yılında NS Mura

Klemen Pucko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klemen Pucko şuan NS Mura takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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