Klemen Sturm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klemen Sturm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klemen Sturm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klemen Sturm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klemen Sturm 27 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Klemen Šturm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klemen Sturm Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoSport Agency e.U. yapmaktadır. Klemen Sturm, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Klemen Sturm'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Klemen Sturm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klemen Sturm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klemen Sturm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klemen Sturm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Triglav

13 Temmuz 2016 yılında NK Krsko

1 Temmuz 2018 yılında NS Mura

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Hadera

Klemen Sturm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klemen Sturm şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Klemen Sturm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ND Triglav (bis 2012)

Slovenya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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